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10:57, 13 ноября 2023 года Под Орлом едва не вспыхнула цистерна с топливом ЧП случилось на территории одного из производств.



Фото: ГУ МЧС по Орловской области

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного вчера около 16.10. На место пожара выехали сотрудники МЧС. Они обнаружили задымление, существовала угроза распространения огня на рядом стоящую емкость с топливом.



Спасатели сформировали звено ГДЗС и приступили к тушению. Сотрудники 2-й ПСЧ Орла оперативно справились с возгоранием. "В результате тления был поврежден фильтр устройства очистки на 15 квадратных метрах. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области. Всего за минувшие сутки сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию возгораний восемь раз.





Сергей Мерцалов



