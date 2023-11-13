Главная » Новости



10:01, 13 ноября 2023 года Тысяча орловцев вступила в "Бригаду Катукова" Народная дружина продолжает пополняться.



Фото: архив "Вести-Орел"

В орловскую народную дружину "Бригада Катукова" вступило около тысячи человек, заявки еще 20 сейчас рассматриваются. Об этом агентству "ТАСС" сообщил губернатор Андрей Клычков.



Отряд был создан летом текущего года. Дружинники помогают силовым ведомствам в обеспечении общественного порядка в ходе массовых мероприятий. Записаться в бригаду могут как мужчины, так и женщины. Опытные инструкторы и ветераны боевых действий учат их основам военной, тактической и медицинской подготовки.



Возглавляет бригаду участник операций в Сирии и на Украине Денис Орлов.





Артем Ежаков



