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18:04, 12 ноября 2023 года

Константин Домогатский предложил создать отдельные душевые для детей

Орловский детский омбудсмен прокомментировал инцидент, в котором 57-летний мужчина подозревается в приставаниях к 13-летнему мальчику.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле арестован мужчина, подозреваемый в приставаниях к мальчику в бассейне в здании стадиона Ленина. Об этом сайту "Вести-Орел" сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Константин Домогатский. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит от 3 до 8 лет колонии.

Как напомнил орловский детский омбудсмен, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее предложила ужесточить наказание за преступления против детей. Константин Домогатский согласен с этим. Также он предложил создать отдельные душевые для детей.

Напомним, что об инциденте стало известно 12 ноября. 57-летнего мужчину заподозрили в приставаниях к 13-летнему мальчику. По предварительной информации, ранее не судимый начальник производственного отдела орловской фирмы, занимающейся ремонтом дорог, подкараулив мальчика в душевой, трогал его за интимные места, уговаривал поехать к нему в гости. Подросток сумел вырваться и убежать. Дома он рассказал обо всем родителям, и к делу подключились правоохранители.
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