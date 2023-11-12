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15:31, 12 ноября 2023 года В Орле мужчину заподозрили в приставаниях к ребенку Возбуждено уголовное дело.





В Орле 57-летнего мужчину заподозрили в приставаниях к 13-летнему мальчику. Как сообщает тг-канал SHOT, инцидент произошел в бассейне в здании стадиона Ленина. Как стало известно сайту "Вести-Орел", возбуждено уголовное дело.



По предварительной информации, ранее не судимый начальник производственного отдела орловской фирмы, занимающейся ремонтом дорог, подкараулив мальчика в душевой, трогал его за интимные места. Подросток сумел вырваться и убежать. Дома он рассказал обо всем родителям, и к делу подключились правоохранители.



"Вести-Орел" будут следить за развитием событий.





