В Орле мужчину заподозрили в приставаниях к ребенку
Возбуждено уголовное дело.
В Орле 57-летнего мужчину заподозрили в приставаниях к 13-летнему мальчику. Как сообщаеттг-канал SHOT, инцидент произошел в бассейне в здании стадиона Ленина. Как стало известно сайту "Вести-Орел", возбуждено уголовное дело.
По предварительной информации, ранее не судимый начальник производственного отдела орловской фирмы, занимающейся ремонтом дорог, подкараулив мальчика в душевой, трогал его за интимные места. Подросток сумел вырваться и убежать. Дома он рассказал обо всем родителям, и к делу подключились правоохранители.