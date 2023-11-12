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16:04, 12 ноября 2023 года Две тысячи орловских детей получат подарки к Новому году В областной столице в третий раз пройдет "Елка желаний".



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле снова пройдет традиционная "Елка желаний". Подарки получат дети участников СВО и ребята с особенностями здоровья – всего порядка двух тысяч человек.



Дети будут приглашены на муниципальные елки, получат дополнительно сладкие подарки. Многих детей посетят Дед Мороз со Снегурочкой – в прошлом году около сотни пар уезжали с площади Ленина и поздравляли детей на дому. С семьями советуются в вопросе выбора подарков детям., а дальше эту информацию передают спонсорам.



Желающим принять участие в акции "Елка желаний" нужно обратиться в управление соцподдержки населения, опеки и попечительства мэрии Орла по телефонам:



• 8 (4862) 76-21-08, +7 (910) 307-08-88 Алла Владимировна Шайкина, начальник управления;

• 8 (4862) 76-20-06, 76-17-41, +7 (910) 206-87-61 Ирина Викторовна Ковалева, заместитель начальника управления.



Также жители Орла могут примерить на себя роль Деда Мороза и Снегурочки. Всех, у кого есть костюмы, приглашают нарядиться в новогодних персонажей и подарить детям праздник. Заинтересованным обращаться по номеру +7 (910) 202-57-00 в мессенджерах, в личные сообщения сообществ городской администрации в соцсетях и Юрия Парахина с пометкой: "Хочу стать Дедом Морозом / Снегурочкой".





Виктория Кондрашина



