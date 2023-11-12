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17:00, 12 ноября 2023 года

Орловские спасатели приютили пса Умку и кошку с котятами

Они живут в пожарных частях.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В 34-й пожарно-спасательной части в селе Тросна живет пес Умка. Огнеборцы подобрали щенка на заправочной станции, когда выяснили, что он ничей. А в специализированной пожарно-спасательной части Орла живет кошка Маруся и ее котята – Белка и Стрелка. Еще двух котят пожарные отдали в добрые руки. Белка и Стрелка даже побывали на пожаре – Маруся спрятала детей под сиденье машины.


Спасение животных – одно из направлений выездов пожарно- спасательных подразделений. Подобные выезды совершаются, если в этот момент помощь сотрудников МЧС не требуется людям. Подобные вызовы происходят несколько раз в неделю.

Как напоминают спасатели, именно люди сами часто виноваты в том, что животное попало в беду, поэтому нужно бережно относиться к братьям нашим меньшим.


Виктория Кондрашина
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