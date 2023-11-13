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9:04, 13 ноября 2023 года В Кромском районе раскрыли кражу дорогого электрокабеля Ущерб превысил 40 тысяч рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

Кромские полицейские подозревают 32-летнего местного жителя в краже электрического кабеля. Как сообщили в УМВД региона, он пропал из дома, в котором потерпевший хранил стройматериалы.



Как удалось выяснить правоохранителям, подозреваемый дважды проникал в жилище, забирал кабель, обжигал его и сдавал в пункт приема цветных металлов. Ущерб превысил 40 тысяч рублей, а сам фигурант выручил за него шесть тысяч.



Полицейские ходатайствуют о взятии мужчины под стражу.





Артем Ежаков



