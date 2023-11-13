В Кромском районе раскрыли кражу дорогого электрокабеля
Ущерб превысил 40 тысяч рублей.
Фото: архив "Вести-Орел"
Кромские полицейские подозревают 32-летнего местного жителя в краже электрического кабеля. Как сообщили в УМВД региона, он пропал из дома, в котором потерпевший хранил стройматериалы.
Как удалось выяснить правоохранителям, подозреваемый дважды проникал в жилище, забирал кабель, обжигал его и сдавал в пункт приема цветных металлов. Ущерб превысил 40 тысяч рублей, а сам фигурант выручил за него шесть тысяч.
Полицейские ходатайствуют о взятии мужчины под стражу.