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7:14, 13 ноября 2023 года Судебные приставы заставили орловца вспомнить о долге перед дочерью На мужчину повлиял арест автомобиля.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области сотрудники ФССП добились от мужчины полного погашения долга по алиментам. В пользу дочери-подростка орловец должен выплачивать четверть от заработка.



Как сообщили в ведомстве, мужчина официально нигде не работал, сумма долга перевалила за 200 тысяч рублей. Тогда приставы арестовали автомобиль орловца. Это дало нужный эффект – мужчина устроился на работу и полностью погасил долг.





Артем Ежаков



