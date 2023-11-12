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13:00, 12 ноября 2023 года

В храме под Орлом готовят бесплатные горячие обеды для нуждающихся

Сейчас благотворительная столовая работает по воскресным и праздничным дням.

Фото: архив "Вести-Орел"

При храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" в поселке Знаменка продолжает работу благотворительная столовая. Обеды для нуждающихся готовят по воскресным и праздничным дням с 10:00 до 12:00. В следующем году график планируют сделать ежедневным.
"Горячие обеды здесь безвозмездно получают люди пожилого возраста и инвалиды, но готовы накормить любого нуждающегося", – сообщили в Орловской митрополии.
Меню в столовой разнообразное. Каждое воскресенье здесь готовят блюда разных народов.

Благотворительная столовая находится по адресу: Орловский муниципальный округ, поселок Знаменка, улица Советская, 99 (остановка «Школа-интернат»). Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (953) 618-54-08.

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Артем Ежаков
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