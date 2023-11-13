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1:14, 13 ноября 2023 года Ветераны могут подать заявку на переобучение через специальную платформу Ее запустили фонд "Защитники Отечества" и Министерство образования России.





В России запущена специальная платформа для приема заявок на переобучение от ветеранов. С ее помощью обращения будут поступать напрямую в вуз, что позволит быстрее рассматривать заявки ветеранов и членов семей погибших солдат по вопросам обучения, переобучения и трудоустройства.

тг-канале фонда "Защитники Отечества".

"Обращения рассматривает рабочая группа наблюдательного совета фонда, в состав которой вошли представители профильных ведомств, вузов, общественных организаций и государственных корпораций. Возглавляет группу министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков", – сообщили





Артем Ежаков



