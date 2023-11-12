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15:09, 12 ноября 2023 года Орловские следователи подвели итоги девятимесячной работы Было возбуждено более 460 уголовных дел.



Фото: архив "Вести-Орел"

В СУ СК России по Орловской области подвели итоги работы за девять месяцев текущего года. Расширенное заседание коллегии прошло под председательством руководителя следственного управления Петра Юдина.



В январе – сентябре следователи возбудили более 460 уголовных дел, окончено производством 290 уголовных дел. Сотрудникам управления удалось сохранить полную раскрываемость изнасилований и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевших. Совместно с коллегами из МВД раскрыто 20 уголовных дел о преступлениях прошлых лет. Также расследовано 69 коррупционных преступлений.





Артем Ежаков



