Профилактические мероприятия стартуют с 15 ноября.
Фото: архив "Вести-Орел"
С 15 ноября в Орловской области стартует профилактическая акция "Безопасный лед". Об этом сообщает региональный информационный портал. Мероприятия продолжатся до полного освобождения водоемов ото льда.
В рамках акции будут приняты меры, призванные снизить риски гибели людей на зимних водоемах. Для этого граждан будут информировать об опасности, создавать мобильные спасательные посты, дежурить при проведении массовых спортивных и культурных мероприятий на водоемах.