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3:38, 13 ноября 2023 года На Орловщине пройдет акция "Безопасный лед" Профилактические мероприятия стартуют с 15 ноября.



Фото: архив "Вести-Орел"

С 15 ноября в Орловской области стартует профилактическая акция "Безопасный лед". Об этом сообщает региональный информационный портал. Мероприятия продолжатся до полного освобождения водоемов ото льда.



В рамках акции будут приняты меры, призванные снизить риски гибели людей на зимних водоемах. Для этого граждан будут информировать об опасности, создавать мобильные спасательные посты, дежурить при проведении массовых спортивных и культурных мероприятий на водоемах.





Артем Ежаков



