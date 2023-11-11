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20:40, 11 ноября 2023 года УФСИН России по Орловской области возглавил Павел Федоров Информация опубликована на сайте ведомства.



Фото: УФСИН России по Орловской области

Главой управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области стал полковник внутренней службы Павел Федоров. До перевода в Орловскую область Федоров работал первым заместителем начальника УФСИН по Тверской области.



Пока биография на орловском портале отсутствует. Информация на сайте УФСИН обновлена 10 ноября.



Напомним, предыдущий начальник регионального ведомства Владимир Волосевич ушел на заслуженный отдых в конце декабря 2022 года. В регион Волосевич прибыл в 2017 году.





Сергей Силаев



