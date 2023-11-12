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1:29, 12 ноября 2023 года В Залегощенском районе завершили капремонт двух дорог Средства выделены из дорожного фонда Орловской области и Залегощенского района.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

На улице Южной в селе Казарь дорожное полотно покрыли асфальтобетоном, обочины укрепили щебнем, восстановили посадочную площадку и отремонтровали площадку под остановочный павильон. Всего в порядок привели участок протяженностью 530 метров.



Капитального ремонта дождалась и улица Молодежная в деревне Орловка. Автодорогу, протяженностью 1,2 километра, сделали из щебня. Все работы выполнены в установленные контрактами сроки, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".







Сергей Мерцалов



