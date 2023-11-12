В Залегощенском районе завершили капремонт двух дорог
Средства выделены из дорожного фонда Орловской области и Залегощенского района.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
На улице Южной в селе Казарь дорожное полотно покрыли асфальтобетоном, обочины укрепили щебнем, восстановили посадочную площадку и отремонтровали площадку под остановочный павильон. Всего в порядок привели участок протяженностью 530 метров.
Капитального ремонта дождалась и улица Молодежная в деревне Орловка. Автодорогу, протяженностью 1,2 километра, сделали из щебня. Все работы выполнены в установленные контрактами сроки, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".