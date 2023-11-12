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7:00, 12 ноября 2023 года Орловцам напомнили об их праве на бесплатную медпомощь Предельный срок для оказания диагностических процедур составляет четырнадцать дней.



Фото: архив "Вести-Орел"

Если лечащий врач назначил пациенту УЗИ, МРТ, КТ или консультацию у профильного специалиста, то эта помощь должна быть оказана бесплатно и в ограниченные сроки, которые определены в программе госгарантий. Об этом в беседе с "РГ" рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. Он напомнил, что предельный срок оказания такой медпомощи составляет четырнадцать дней, а в отдельных случаях может быть еще меньше.



Если медицинская организация не соблюдает указанные сроки или предлагает пациенту оплатить медуслугу, например, из-за отсутствия талонов на обследование в поликлинике, то это считается ущемлением его прав. В такой ситуации человеку необходимо обратиться в свою страховую компанию, которая организует врачебную консультацию или необходимое обследование в другом медучреждении.



Кузнецов подчеркнул, что в российском законодательстве право гражданина РФ на бесплатную медицинскую помощь закреплено в целом своде законов, включая Конституцию, которая разъясняет, что все государственные и муниципальные учреждения здравоохранения должны оказывать медицинскую помощь бесплатно за счет средств бюджетов разных уровней, страховых взносов и других поступлений.







Сергей Мерцалов



