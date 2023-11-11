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16:30, 11 ноября 2023 года ФК "Орел" не смог завоевать Кубок России среди любительских команд Заветный трофей достался команде "Ильпар" из Пермского края.



Фото: ФК "Орел"

В последнем матче турнира орловцы встречались с казанским "Соколом". Игра получилась напряженной. На табло долго держались нули.



Первыми счет открыли казанцы. А случилось это лишь на 85-й минуте. Но долго горевать "орлам" не пришлось. Уже вскоре счет сравнял Дмитрий Копылов. Однако добыть столь необходимую победу нашим игрокам так и не удалось. В итоге футбольний клуб "Орел" сыграл в ничью и занял второе место. А всероссийский Кубок среди любительских команд в очередной раз уезжает в Пермский край.



- Игра была очень сложная, но нам немного не повезло. Много моментов создали и не забили. Соперник наказал нас за ошибки. Хотели, конечно, занять первое место, будем работать дальше, - прокомментировал игру своих подопечных главный тренер ФК "Орел" Евгений Поляков.



Отметим, что Евгений Рагулькин стал лучшим бомбардиром турнира. Лучшим игроком был признан капитан ФК "Орел" Артем Лукша.









Сергей Мерцалов



