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16:30, 11 ноября 2023 года

ФК "Орел" не смог завоевать Кубок России среди любительских команд

Заветный трофей достался команде "Ильпар" из Пермского края.

Фото: ФК "Орел"

В последнем матче турнира орловцы встречались с казанским "Соколом". Игра получилась напряженной. На табло долго держались нули.

Первыми счет открыли казанцы. А случилось это лишь на 85-й минуте. Но долго горевать "орлам" не пришлось. Уже вскоре счет сравнял Дмитрий Копылов. Однако добыть столь необходимую победу нашим игрокам так и не удалось. В итоге футбольний клуб "Орел" сыграл в ничью и занял второе место. А всероссийский Кубок среди любительских команд в очередной раз уезжает в Пермский край. 

- Игра была очень сложная, но нам немного не повезло. Много моментов создали и не забили. Соперник наказал нас за ошибки. Хотели, конечно, занять первое место, будем работать дальше, - прокомментировал игру своих подопечных главный тренер ФК "Орел" Евгений Поляков.

Отметим, что Евгений Рагулькин стал лучшим бомбардиром турнира. Лучшим игроком был признан капитан ФК "Орел" Артем Лукша. 




Сергей Мерцалов
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