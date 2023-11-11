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18:03, 11 ноября 2023 года Орловская "Спецавтобаза" передала на фронт бензопилу, сварочный аппарат и шлифовальную машину Оборудование закуплено по просьбе наших бойцов.



Фото: администрация города Орла

На передовую посылку доставит участник СВО Александр, который приехал в отпуск в Орел. Он встретился с первым заместителем мэра Ириной Проваленковой, которая передала ему все, что просили боевые товарищи.



На протяжении 13 месяцев танкист Александр находился в зоне проведения СВО. Две недели назад он приехал в отпуск. В Орле его с нетерпением ждали супруга Анастасия и трое маленьких детей - Стефания, София и Даниил. Мужчина уже успел побывать на утренниках дошколят и встретился с учениками школы №51, рассказали в пресс-службе орловской мэрии.





Сергей Мерцалов



