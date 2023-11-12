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10:00, 12 ноября 2023 года В Глазуновском районе появилась "императорская" дубрава "Императорские" дубы высадили в деревне Александровка.



Фото: Управление лесами Орловской области

Проект "Дубрава Памяти" реализуют по инициативе учащихся московской школы № 2126 "Перово". Столичные ребята с помощью специалистов музея "Усадьба Кусково", профессионалов НПСА "Здоровый лес" и лаборатории дендрохронологии лесотехнического института провели углубленное исследование дубов в усадьбе графского рода Шереметевых в Кусково. В результате пяти деревьям присвоили почетный статус "императорские". Один из саженцев передали в Глазуновское лесничество.



Пять килограммов семян дуба посеяли в деревне Александровка, заложив там "императорскую" дубраву. Как сообщили сотрудники Глазуновского лестничества, ожидается, что из этих желудей вырастут как минимум 500 "императорских" дубов.





Сергей Мерцалов



