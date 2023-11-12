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3:01, 12 ноября 2023 года Еще 20 тонн питьевой воды орловцы раздали военнослужащим в районе Кременной Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.



Фото: портал Орловской области

Насколько для наших бойцов важен этот ценный груз говорит простой факт: 20 тонн бутилированной воды раздали за 15 минут. Всего орловцы планировали доставить на передовую 200 тонн "аква-посылок". Однако за три с половиной месяца план был перевыполнен в пять раз.



- Мы никого не оставим без помощи. Работа продолжается. И всё это благодаря неравнодушию, отзывчивости и заботливому участию жителей Орловщины, бизнеса, орловских меценатов, народному единству всех граждан. От наших парней, от себя лично - я благодарю всех, кто помогает нашей армии быть сильнее. Мы вместе и своих никогда не бросим. Победа будет за нами, - отметил глава региона.





Сергей Мерцалов



