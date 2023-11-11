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17:15, 11 ноября 2023 года

На территории школы № 24 в Орле высадили черенок Тургеневского дуба

Так учащиеся и педагоги отметили 205-летие со дня рождения великого писателя.

Фото: пресс-служба администрации Орла

В честь праздника коллектив учебного заведения обратился к директору музея-заповедника "Спасское-Лутовново" Сергею Ступину.

- Я с ним созвонился и рассказал о нашей идее, он ее поддержал. Мы встретились с сотрудниками музея-заповедника, которые нам привезли этот черенок позавчера, - отметил директор школы №24 Александр Афонин.

Вчера в стенах 24-й школы также прошли спектакли, спортивный праздник, круглые столы. Ну а вишенкой на торте грандиозного праздника стала высадка черенка Тургеневского дуба, сообщили в пресс-службе администрации города Орла.


Сергей Мерцалов
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