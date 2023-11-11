Главная » Новости



17:15, 11 ноября 2023 года На территории школы № 24 в Орле высадили черенок Тургеневского дуба Так учащиеся и педагоги отметили 205-летие со дня рождения великого писателя.



Фото: пресс-служба администрации Орла

В честь праздника коллектив учебного заведения обратился к директору музея-заповедника "Спасское-Лутовново" Сергею Ступину.



- Я с ним созвонился и рассказал о нашей идее, он ее поддержал. Мы встретились с сотрудниками музея-заповедника, которые нам привезли этот черенок позавчера, - отметил директор школы №24 Александр Афонин.



Вчера в стенах 24-й школы также прошли спектакли, спортивный праздник, круглые столы. Ну а вишенкой на торте грандиозного праздника стала высадка черенка Тургеневского дуба, сообщили в пресс-службе администрации города Орла.





Сергей Мерцалов



