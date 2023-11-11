Все сиротские учреждения Орловщины перейдут под единое подчинение
Курировать их будет областной департамент соцзащиты.
Фото: архив "Вести-Орел"
Как рассказала руководитель регионального ведомства Ирина Гаврилина, Орловская область стала одним из 28 регионов страны, где организован переход к новой системе управления интернатов и детских домов. Теперь все учреждения для детей-сирот перейдут в ведение департамента соцзащиты.
- Такой переход позволит сохранить семейные отношения у детей, которые раньше могли быть помещены по возрасту или состоянию здоровья в разные учреждения. В учреждениях нового квартирного типа кровные родственники смогут жить и расти вместе, - отметила Ирина Гаврилина.
Департамент соцзащиты уже готовит учреждения к приему. Перемещение детей будет плавным. С каждым ребенком проведут индивидуальную работу, мнения самих детей и их родственников также будут учтены.