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15:03, 11 ноября 2023 года Все сиротские учреждения Орловщины перейдут под единое подчинение Курировать их будет областной департамент соцзащиты.



Фото: архив "Вести-Орел"

Как рассказала руководитель регионального ведомства Ирина Гаврилина, Орловская область стала одним из 28 регионов страны, где организован переход к новой системе управления интернатов и детских домов. Теперь все учреждения для детей-сирот перейдут в ведение департамента соцзащиты.



- Такой переход позволит сохранить семейные отношения у детей, которые раньше могли быть помещены по возрасту или состоянию здоровья в разные учреждения. В учреждениях нового квартирного типа кровные родственники смогут жить и расти вместе, - отметила Ирина Гаврилина.



Департамент соцзащиты уже готовит учреждения к приему. Перемещение детей будет плавным. С каждым ребенком проведут индивидуальную работу, мнения самих детей и их родственников также будут учтены.





Сергей Мерцалов



