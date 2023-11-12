воскресенье 12.11.2023 07:11:54 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

5:01, 12 ноября 2023 года

Орловчанка София Скрябина завоевала золото на первенстве мира по всестилевому каратэ

В финале бала повержена соперница из Башкирии.

Фото: портал Орловской области

На первенстве мира по всестилевому каратэ, которое проходит в ТМК "ГРИНН" в Орле, София Скрябина стала лучшей среди юниорок 16-17 лет в весовой категории до 68 килограммов. Орловская спортсменка выступала в разделе дзю кумитэ. В полуфинале София была сильнее соперницы из Беларуси, а в финале не оставила шансов спортсменке из Башкирии, сообщает портал Орловской области. 

Свою вторую одну медаль, на этот раз бронзовую, София Скрябина завоевала в соревнованиях ката группа вместе с Софьей Косковой и Викторией Щукиной.
Обладателем еще одной бронзовой награды первенства мира стал наш земляк Богдан Пясецкий в дисциплине ката вадокай среди юношей 12-13 лет.


Сергей Мерцалов
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.