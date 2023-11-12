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5:01, 12 ноября 2023 года Орловчанка София Скрябина завоевала золото на первенстве мира по всестилевому каратэ В финале бала повержена соперница из Башкирии.



Фото: портал Орловской области

На первенстве мира по всестилевому каратэ, которое проходит в ТМК "ГРИНН" в Орле, София Скрябина стала лучшей среди юниорок 16-17 лет в весовой категории до 68 килограммов. Орловская спортсменка выступала в разделе дзю кумитэ. В полуфинале София была сильнее соперницы из Беларуси, а в финале не оставила шансов спортсменке из Башкирии, сообщает портал Орловской области.



Свою вторую одну медаль, на этот раз бронзовую, София Скрябина завоевала в соревнованиях ката группа вместе с Софьей Косковой и Викторией Щукиной.

Обладателем еще одной бронзовой награды первенства мира стал наш земляк Богдан Пясецкий в дисциплине ката вадокай среди юношей 12-13 лет.





Сергей Мерцалов



