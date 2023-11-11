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12:01, 11 ноября 2023 года

В Орле на Приборостроительной запретили остановку

Постановление подписал мэр Юрий Парахин.


Утверждена новая схема установки дорожных знаков по улице Приборостроительной города Орла. Документ подписал мэр Орла Юрий Парахин 2 ноября. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Знак запрета остановки появится на участке от улицы Матвеева до въезда управления казначейства по Орловской области. Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя мэра Ничипорова.


Сергей Силаев
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