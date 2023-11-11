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11:00, 11 ноября 2023 года Орловцев предупредили о мощной магнитной буре Ее сила составит 6 баллов.



Фото: архив "Вести-Орел"

Как сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, в субботу, 11 ноября, степень возмущенности магнитного поля Земли достигнет уровня шести баллов из девяти возможных. Такая магнитная буря продержится до девяти вечера, а после усилится. Ослабление ожидается только после полуночи, когда шторм выйдет на спокойный уровень в два балла.



У метеочувствительных людей в это время возможны перепады настроения, давления и обострение хронических заболеваний. В период магнитных бурь врачи рекомендуют чаще гулять на свежем воздухе, пить больше воды, исключить алкоголь, отдыхать и спать.





Сергей Мерцалов



