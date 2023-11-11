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10:01, 11 ноября 2023 года

Орловский профсоюз работников культуры отправил "за ленточку" 10 тонн грузов

Помощь предназначена российским бойцам

Фото: ОГИК

Кроме сбора средств и вещей областная Федерация профсоюзов организовала у себя изготовление блиндажных и маскировочных сетей - самых нужных и востребованных на фронте вещей. Большую помощь оказывают предприниматели и волонтеры. А профсоюзные работники договариваются с учебными заведениями Орла, чтобы они отпускали студентов на два-три часа для изготовления сетей.

Один из самых активных помощников - первичная профсоюзная организация студентов Орловского государственного института культуры. Как рассказала ее председатель Наталья Бодрова, ребята уже неоднократно принимали участие в изготовлении маскировочных сетей, работая старательно и весело, поднимая боевой дух себе и другим участникам патриотическими песнями.



Сергей Мерцалов
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