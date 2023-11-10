Второй этап реконструкции орловского аэропорта завершится в 2024-м году
Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков.
Фото: архив "Вести-Орел"
В рамках прямого эфира в социальных сетях губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о ходе реконструкции аэропорта "Южный". По словам главы региона, первый этап работ закончится в этом году, второй – в 2024-м.
"Запланировано еще 400 миллионов рублей для того, чтобы полноценно наполнять аэропорт", – сообщил глава региона.
Напомним, что сейчас техническая готовность аэропорта составляет 45%. Подрядчик освоил 505 миллионов рублей. Как отметил руководитель профильного департамента Алексей Субботин, в ходе работ пришлось менять проектно-сметную документацию.