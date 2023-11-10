Главная » Новости



20:48, 10 ноября 2023 года Второй этап реконструкции орловского аэропорта завершится в 2024-м году Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков.



Фото: архив "Вести-Орел"

В рамках прямого эфира в социальных сетях губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о ходе реконструкции аэропорта "Южный". По словам главы региона, первый этап работ закончится в этом году, второй – в 2024-м.

"Запланировано еще 400 миллионов рублей для того, чтобы полноценно наполнять аэропорт", – сообщил глава региона. Напомним, что сейчас техническая готовность аэропорта составляет 45%. Подрядчик освоил 505 миллионов рублей. Как отметил руководитель профильного департамента Алексей Субботин, в ходе работ пришлось менять проектно-сметную документацию.





Артем Ежаков



