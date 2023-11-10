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20:27, 10 ноября 2023 года Андрей Клычков призвал орловцев не трогать сбитые беспилотники 8 ноября очередной дрон был обезврежен в Орловской области.



Фото: архив "Вести-Орел"

Сегодня утром рядом с селом Воротынск Ливенского района Орловской области уничтожили беспилотник. При падении он повредил ЛЭП. Пострадавших не было.



В рамках традиционного прямого эфира в социальных сетях губернатор Андрей Клычков призвал орловцев не приближаться и не трогать уничтоженные БПЛА, а также сообщать о них в экстренные службы: ФСБ (8 (4862) 43-76-36), МВД (8 (4862) 43-32-32), единый номер службы спасения 112.





Артем Ежаков



