В Орловской области изучают обстоятельства массовой гибели птиц и лисиц
Павших особей нашли в Должанском и Ливенском районах.
Фото: управление эконадзора и природопользования
Орловское управление эконадзора и природопользования проверило охотничьи угодья в Должанском и Ливенском районах на предмет обнаружения павших объектов животного мира. За октябрь – ноябрь инспекторы нашли мертвыми 15 воронов, двух перепелов и четырех лисиц.
Как сообщили в управлении, специалисты взяли пробы на исследования, в том числе на предмет отравления.
В полицию поданы четыре заявления для установления возможного виновника. Проверку по факту массовой гибели объектов животного мира проводят ливенские следователи.