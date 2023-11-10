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21:00, 10 ноября 2023 года В Орловской области изучают обстоятельства массовой гибели птиц и лисиц Павших особей нашли в Должанском и Ливенском районах.



Фото: управление эконадзора и природопользования

Орловское управление эконадзора и природопользования проверило охотничьи угодья в Должанском и Ливенском районах на предмет обнаружения павших объектов животного мира. За октябрь – ноябрь инспекторы нашли мертвыми 15 воронов, двух перепелов и четырех лисиц.



Как сообщили в управлении, специалисты взяли пробы на исследования, в том числе на предмет отравления.



В полицию поданы четыре заявления для установления возможного виновника. Проверку по факту массовой гибели объектов животного мира проводят ливенские следователи.





Артем Ежаков



