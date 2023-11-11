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9:01, 11 ноября 2023 года Стартовало голосование за лучшего спортсмена Орловщины Сделать свой выбор можно в сообществе "Центр физкультурных и спортивных мероприятий".



Фото: архив "Вести-Орел"

В списке номинантов 10 орловских спортсменов: Владислав Туйнов, Юрий Ноздрунов, Надежда Кудинова, Леонид Панфилов, Илья Аксенов, Влада Мирошниченко, Владислав Гутовский, Евгений Рагулькин, Варвара Головина и Платон Козлов.



Болельщикам предлагают отдать свой голос за одного из них. Итоги голосования подведут 6 декабря 2023 года. Победителя наградят на традиционном Спортивном Балу. Проголосовать за "Лучшего спортсмена 2023 года" можно по ссылке.





Сергей Мерцалов



