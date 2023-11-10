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21:18, 10 ноября 2023 года В Орле идет активная осенняя посадка саженцев На саженцы, цветы, а также опиловку и лечение деревьев в этом году было выделено почти 20 миллионов рублей.







На территории областного центра идет активная посадка саженцев. Почти весь посадочный материал везут из соседних областей – Белгородской, Липецкой и Тульской.



758 деревьев посадили весной. Осенью должны высадить еще более 300.



На саженцы, цветы, а также опиловку и лечение деревьев в этом году было выделено почти 20 миллионов рублей. Подробнее – в сюжете Татьяны Тимохиной.





Татьяна Тимохина



