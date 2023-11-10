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21:10, 10 ноября 2023 года

Свадебные обряды: что помогает семейным парам жить долго и счастливо

ГТРК "Орел" изучила традиции русской, азербайджанской и цыганской свадеб.



За десять месяцев 2023-го года на Орловщине было зарегистрировано 3696 браков. И если в последние десятилетия большинство влюбленных сердец для важного дня выбирают летние месяцы, то на Руси от Покрова Пресвятой Богородицы и до начала Рождественского поста начинался настоящий "свадебный бум".

Наша съемочная группа изучила традиции русской, азербайджанской и цыганской свадеб и узнала, что помогает семейным парам прожить долго и счастливо.


Юлия Опанасюк
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