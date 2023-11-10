Орловчанка предстанет перед судом за фиктивную постановку иностранцев на учет
Расследование уголовного дела завершил следком.
Фото из архива
Следственные органы завершили расследование уголовного дела против 44-летней жительницы Советского района Орла. Женщина обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранцев.
Следствие установило, что орловчанка с февраля по июль 2023 года поставила на учет 20 граждан Туркменистана в жилых помещениях Орла. Женщина знала, что иностранцы проживать по указанному адресу не планируют. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.
Расследование уголовного дела завершено. Местная жительница полностью признала вину.