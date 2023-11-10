Главная » Новости



19:24, 10 ноября 2023 года Орловчанка предстанет перед судом за фиктивную постановку иностранцев на учет Расследование уголовного дела завершил следком.



Фото из архива

Следственные органы завершили расследование уголовного дела против 44-летней жительницы Советского района Орла. Женщина обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранцев.



Следствие установило, что орловчанка с февраля по июль 2023 года поставила на учет 20 граждан Туркменистана в жилых помещениях Орла. Женщина знала, что иностранцы проживать по указанному адресу не планируют. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Расследование уголовного дела завершено. Местная жительница полностью признала вину.





Сергей Силаев



