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16:25, 10 ноября 2023 года

Орловские медики спасли пациента с лихорадкой Западного Нила

Мужчина уже выписан из больницы.

Фото: БСМП им. Семашко

Врачи больницы Семашко спасли пациента с лихорадкой Западного Нила. В их практике это был первый случай такой болезни.

К медикам мужчина попал с признаками менингита, но клиническая картина его не напоминала. Окончательный диагноз поставили после лабораторных исследований спинномозговой жидкости и крови.

Пациент три недели провел в отделении реанимации и анестезиологии. Две недели пришлось использовать ИВЛ. Состояние пациента было критическим и усугублялось развитием синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови.

Все закончилось счастливо – мужчина в удовлетворительном состоянии выписан домой.

Как мужчина заразился лихорадкой Западного Нила осталось неизвестным. Пациент – охотник. Болезнь проявилась после охоты на водоплавающую птицу.
"Возможно, птица и была источником инфекции, а в роли переносчика выступили комары или клещи. Воздушно-капельным путем лихорадка Западного Нила не передается", – сообщили в больнице Семашко.



Артем Ежаков
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