Главная » Новости



16:25, 10 ноября 2023 года Орловские медики спасли пациента с лихорадкой Западного Нила Мужчина уже выписан из больницы.



Фото: БСМП им. Семашко

Врачи больницы Семашко спасли пациента с лихорадкой Западного Нила. В их практике это был первый случай такой болезни.



К медикам мужчина попал с признаками менингита, но клиническая картина его не напоминала. Окончательный диагноз поставили после лабораторных исследований спинномозговой жидкости и крови.



Пациент три недели провел в отделении реанимации и анестезиологии. Две недели пришлось использовать ИВЛ. Состояние пациента было критическим и усугублялось развитием синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови.



Все закончилось счастливо – мужчина в удовлетворительном состоянии выписан домой.



Как мужчина заразился лихорадкой Западного Нила осталось неизвестным. Пациент – охотник. Болезнь проявилась после охоты на водоплавающую птицу.

"Возможно, птица и была источником инфекции, а в роли переносчика выступили комары или клещи. Воздушно-капельным путем лихорадка Западного Нила не передается", – сообщили в больнице Семашко.





Артем Ежаков



