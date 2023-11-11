Орловские колясочники играли в баскетбол

Соревнования по баскетболу на колясках 5х5, посвященные 1160-летию Смоленска, собрали команды спортсменов-колясочников из четырех городов РФ. Орловщину представляли подопечные Богдановского дома-интерната для престарелых и инвалидов - Дмитрий Морозов, Александр Павлюк, Андрей Дубинников и Александр Афонин.
По итогам турнира орловская команда заняла четвертое место. К соревнованиям участников подготовил президент Федерации баскетбола для колясочников в Орловской области Дмитрий Сиденко. Об этом сообщили региональном департаменте соцзащиты.