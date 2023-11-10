Новый рентгеновский аппарат поступил в Нарышкинскую ЦРБ
Оборудование позволит получать снимки хорошего высокого качества.
Фото: Нарышкинская ЦРБ
В Нарышкинскую ЦРБ поступил новый цифровой рентгеновский комплекс на два рабочих места. Оборудование прибыло в медучреждение в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".
Аппарат позволит медикам получать снимки высокого качества, что повышает качество диагностики. Благодаря современному аппарату ускоряется время самого обследования: снимок сразу появляется на экране монитора, рассказали в пресс-службе областного правительства.