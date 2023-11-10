Орловские волонтеры продолжают помогать

Ребята собирают посылки на фронт, просвещают население и участвуют в "зеленой" миссии.
В Орловской области ресурсный центр добровольчества в 2014 году стал местом, где добрые люди находят единомышленников. Здесь собираются студенты разных факультетов, но с одной целью - оказывать помощь там, где это нужно больше всего.
Они просвещают население культурно, принимают активное участие в "зеленой" повестке и гуманитарной миссии. Ребята помогают собирать и упаковывать гуманитарные посылки бойцам СВО. Подробнее о работе волонтеров – в сюжете Владимира Маряшина.