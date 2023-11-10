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16:52, 10 ноября 2023 года

В Орле продолжается восстановление трамвайных путей

До открытия Красного моста остается несколько недель.

Фото: мэрия Орла

Трамвайно-троллейбусное предприятие, "Спецавтобаза" и строительная компания "Северный путь" продолжают восстановление трамвайных путей к предстоящему открытию Красного моста. В планах работ – порядка 10 участков. Это улицы Пушкина, 1-я Курская, Старо-Московская, Грузовая, Карачевская и Привокзальная.

Как сообщили в мэрии, специалисты регулируют ширину колеи и выправляют полотно. Затем внутреннее пространство заасфальтируют.

Напомним, что Красный мост планируют открыть 30 ноября. После этого электротранспорт вернется на прежние маршруты. На самой переправе уже завершили укладку трамвайных путей и контактной сети для этого транспорта. Сообщалось о скором начале монтажа контактной сети троллейбуса.


Артем Ежаков
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