Главная » Новости



15:28, 10 ноября 2023 года Владимир Колокольцев поздравил полицейских с профессиональным праздником 10 ноября отмечается День сотрудников ОВД.



Видео: "МВД Медиа"

Сегодня отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. С профессиональным праздником полицейских глава МВД Владимир Колокольцев.



Министр отметил, что в непростых условиях в стране многое делается для обеспечения законности и правопорядка, включая обеспечение безопасности в новых районах страны, где предотвращено и раскрыто множество тяжких и особо тяжких преступлений, выявлены и задержаны десятки участников ДРГ и их пособников, провокаторов, экстремистов. Изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.



Владимир Колокольцев поблагодарил полицейских за добросовестную службу и особенно подчеркнул их профессионализм, сообщает "МВД Медиа".





