Владимир Колокольцев поздравил полицейских с профессиональным праздником
10 ноября отмечается День сотрудников ОВД.
Видео: "МВД Медиа"
Сегодня отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. С профессиональным праздником полицейских глава МВД Владимир Колокольцев.
Министр отметил, что в непростых условиях в стране многое делается для обеспечения законности и правопорядка, включая обеспечение безопасности в новых районах страны, где предотвращено и раскрыто множество тяжких и особо тяжких преступлений, выявлены и задержаны десятки участников ДРГ и их пособников, провокаторов, экстремистов. Изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.
Владимир Колокольцев поблагодарил полицейских за добросовестную службу и особенно подчеркнул их профессионализм, сообщает "МВД Медиа".