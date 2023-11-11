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5:09, 11 ноября 2023 года Законопроект о создании открытого реестра злостных неплательщиков алиментов прошел первое чтение Об этом сообщили в Госдуме РФ.



Фото: архив "Вести-Орел"

Законопроект, который будет мотивировать должников по алиментам к исполнению своих обязательств, прошел первое чтение. Об этом сообщили в ГД РФ.



Для злостных неплательщиков предлагается создать отдельный общедоступный реестр. В него попадут сведения о должниках по алиментам, привлеченных к ответственности или находящихся в розыске. О включении в реестр или исключении из него должников будут информировать. Удаление из реестра будет возможным лишь после погашения задолженности.



Также судебные приставы будут взаимодействовать с Соцфондом, чтобы быстро и автоматически получать информацию о трудоустройстве нарушителей.





Артем Ежаков



