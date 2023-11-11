Территориальные органы ФАС наделили полномочиями по проверке обоснованности тарифов
Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Фото: архив "Вести-Орел"
Региональные управления ФАС по поручению центрального аппарата службы смогут проводить внеплановые выездные и документарные проверки в сфере контроля за тарифами. Об этом сообщает пресс-служба правительства России. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Выносить акт по итогам проверки и контролировать его исполнение, как и прежде, будет центральный аппарат ФАС. За ним также остаются полномочия по рассмотрению обращений в сфере госрегулирования тарифов", – сообщили в Кабмине.
Принятое решение должно повысить оперативность контроля экономической обоснованности тарифов.