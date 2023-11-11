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3:02, 11 ноября 2023 года Территориальные органы ФАС наделили полномочиями по проверке обоснованности тарифов Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.



Фото: архив "Вести-Орел"

Региональные управления ФАС по поручению центрального аппарата службы смогут проводить внеплановые выездные и документарные проверки в сфере контроля за тарифами. Об этом сообщает пресс-служба правительства России. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Выносить акт по итогам проверки и контролировать его исполнение, как и прежде, будет центральный аппарат ФАС. За ним также остаются полномочия по рассмотрению обращений в сфере госрегулирования тарифов", – сообщили в Кабмине. Принятое решение должно повысить оперативность контроля экономической обоснованности тарифов.





Артем Ежаков



