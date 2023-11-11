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1:32, 11 ноября 2023 года Два десятка орловских частных охранников не справились с экзаменом на профпригодность Всего проверяли больше двух тысяч человек.



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2023-м году орловские росгвардейцы проверили профпригодность порядка 2,3 тысячи частных охранников. С испытаниями не справились порядка 20 человек. Экзамен состоял из теоретической части на знание нормативных актов, а также контрольных стрельб. К последним допускались лишь те, кто осилил первый этап испытания.



Росгвардейцы провели около 180 проверок частных охранных организаций и юрлиц. Нашли порядка 180 нарушений административного законодательства. К слову, сегодня на Орловщине Росгвардия наблюдает за работой 70 ЧОО. Они охраняют около шести тысяч объектов.





Артем Ежаков



