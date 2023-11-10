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13:36, 10 ноября 2023 года Более десяти демобилизованных орловцев получили новую профессию Еще семь человек продолжают обучение.



Фото: архив

В Орловской области с начала 2023 года 11 демобилизованных участников специальной военной операции, проживающих в регионе, были направлены на профессиональное обучение. В регионе реализуются меры, направленные на поддержку действующих и мобилизованных бойцов СВО. В частности, оказывается содействие в поиске работы.



Специалисты ведут работу с каждой семьей. В 2023 году девять участников СВО направлены на обучение в рамках национального проекта "Демография". Один человек прошел обучение по программе "Управленческие навыки руководителя", еще один – по программе "Специалисты по управлению персоналом", рассказали в пресс-службе областного правительства.



В то же время семь человек продолжают обучаться по программе "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства". Они учатся на базе Орловского техникума агротехнологий и транспорта.





Сергей Силаев



