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13:02, 10 ноября 2023 года

В орловском павильоне выставки "Россия" оживут герои Великой Отечественной войны

О городе первого Салюта расскажут поисковики.

Фото: портал Орловской области

Узнать о Городе воинской славы и первого Салюта Орле, мужестве и героизме защитников Родины, тружеников тыла гости орловской экспозиции смогут с 28 ноября по 3 декабря. В это время будет работать живая выставка.

Орловские поисковики, одетые в форму героев войны, расскажут об освобождении Орловщины, силе русского духа и оружия. Все желающие смогут увидеть униформу лыжника, красноармейца, десантника, моряка, медсестры и партизан. Волонтеры также напомнят о поисковой работе в Орловской области, а затем гости посмотрят фильмы об освобождении Орла и партизанском движении, сообщает региональный инфопортал.
Международная выставка-форум "Россия" открыта на территории ВДНХ до 12 апреля 2024 года. Наш регион подготовил 17 тематических недель. Будут представлены достижения сельского хозяйства, промышленности, культуры, искусства и спорта. 11 января 2024 года на выставке "Россия" состоится День Орловской области.



Сергей Мерцалов
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