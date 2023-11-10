В Орле наградили сотрудников полиции

10 ноября отмечается День сотрудников органов внутренних дел.
Фото: Мария Семак
Тех, кто стоит на страже нашей безопасности, кто борется с преступностью и часто рискует здоровьем и жизнью, поздравил губернатор Андрей Клычков. Глава региона отметил, что с каждым годом ведомство работает все эффективнее: преступлений становится все меньше, а процент раскрываемости стремиться к стопроцентной раскрываемости. Лучших сотрудников отметили наградами разного уровня.
Напомним, в 2022 году стражи порядка также раскрыли порядка четырех тысяч преступлений. К сегодняшнему дню 2023 года раскрыто более 4 000 преступлений.
К празднику в УМВД для гостей представили историческую экспозицию. На ней можно было увидеть, как менялась форма сотрудников, начиная с 1917 года. Была организована и выставка оружия.