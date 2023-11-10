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11:21, 10 ноября 2023 года В Орле наградили сотрудников полиции 10 ноября отмечается День сотрудников органов внутренних дел.



Фото: Мария Семак

Тех, кто стоит на страже нашей безопасности, кто борется с преступностью и часто рискует здоровьем и жизнью, поздравил губернатор Андрей Клычков. Глава региона отметил, что с каждым годом ведомство работает все эффективнее: преступлений становится все меньше, а процент раскрываемости стремиться к стопроцентной раскрываемости. Лучших сотрудников отметили наградами разного уровня.



Напомним, в 2022 году стражи порядка также раскрыли порядка четырех тысяч преступлений. К сегодняшнему дню 2023 года раскрыто более 4 000 преступлений.



К празднику в УМВД для гостей представили историческую экспозицию. На ней можно было увидеть, как менялась форма сотрудников, начиная с 1917 года. Была организована и выставка оружия.





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Мария Семак



