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12:32, 10 ноября 2023 года В Орле объявили конкурс на лучшую фигуру Деда Мороза Проявить свои творческие способности могут юные орловцы.



Фото: архив "Вести-Орел"

Организатор мероприятия - городской Детский парк. Заявки принимают до 15 ноября на электронную почту e-mail: park.kmo@mail.ru. Конкурсантам необходимо изготовить креативную фигуру Деда Мороза из любых материалов. Награждение победителей состоится 18 ноября в Детском парке на площадке у фонтана кони в 12:00.



В России официально День рождения Деда Мороза празднуют 18 ноября. Считается, что именно в это время на его вотчине - в Великом Устюге - в свои права вступает настоящая зима. "Литературный" русский Дед Мороз впервые появился на страницах книг в 1840 году, когда были опубликованы "Детские сказки дедушки Иринея" Владимира Одоевского, где зимний волшебник именовался Мороз Иванович.





Сергей Мерцалов



