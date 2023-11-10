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10:02, 10 ноября 2023 года Орловские полицейские принимают поздравления с профессиональным праздником 10 ноября отмечается День сотрудников органов внутренних дел.







Сегодня по всей стране отмечают День сотрудника полиции. Поздравления и награды получают те, кто готов прийти к нам на помощь в любую минуту.



У них нет выходных, и их рабочие будни опасны и трудны. И в этой по-настоящему мужской профессии трудятся и хрупкие девушки. С одной из них познакомилась Александра Бахтина.





Александра Бахтина



