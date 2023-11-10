Главная » Новости



9:52, 10 ноября 2023 года В Ливнах спасли женщину и эвакуировали семь человек из пожара Огонь устранили оперативно.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание произошло в городе Ливны Орловской области на улице Ленина 10 ноября в 07.15. Сотрудники МЧС спасли от огня 99-летнюю женщину и эвакуировали еще семь человек.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, от огня постарадала комната, возгорание устранили оперативно. Специалисты устанавливают причину произошедшего.





Сергей Силаев



