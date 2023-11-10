Орловцы доставили на фронт гуманитарный груз

Также по просьбе наших танкистов им привезли доски и профлисты для обустройства блиндажей. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.
- Сегодня разгружены очередные овощные наборы - картофель, морковь, капуста, лук, свекла, чеснок, яблоки, а также подсолнечное масло. Буквально на ходу движения военных колонн передавали упаковки питьевой бутилированной воды, вручали бойцам остановившихся машин, - рассказал глава региона.
Всего за время спецоперации орловцы доставили на фронт 930 тонн бутилированной воды. Работа продолжается.