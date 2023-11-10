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11:01, 10 ноября 2023 года Орловцы доставили на фронт гуманитарный груз Это 20 тонн овощей и 20 тонн питьевой воды.



Фото: портал Орловской области

Также по просьбе наших танкистов им привезли доски и профлисты для обустройства блиндажей. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.



- Сегодня разгружены очередные овощные наборы - картофель, морковь, капуста, лук, свекла, чеснок, яблоки, а также подсолнечное масло. Буквально на ходу движения военных колонн передавали упаковки питьевой бутилированной воды, вручали бойцам остановившихся машин, - рассказал глава региона.



Всего за время спецоперации орловцы доставили на фронт 930 тонн бутилированной воды. Работа продолжается.





Сергей Мерцалов



