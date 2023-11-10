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10:32, 10 ноября 2023 года
В Малоархангельске ремонтируют кинотеатр "Колос"Подрядчик уже оштукатурил здание и приступил к его шпатлевке.
Фото: портал Орловской области
Отремонтировать киноконцертный зал местные жители попросили губернатора Андрея Клычкова во время его поездки в Малоархангельский район. По поручению главы региона объект внесли в межведомственную инвестиционную программу "Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области".
Как пишет региональный инфопортал, запланирован большой комплекс работ: от ремонта отмостки и фасада до замены кровли. В здании приведут в порядок фойе, костюмерную, зрительный зал, кинобудку. Полностью заменят окна и двери, электропроводку, систему отопления и энергоснабжения. Кроме того, подрядчик переоборудует входную группу и благоустроит прилегающую территорию. Для этих целей уже завезли брусчатку, начались работы по ее укладке. Общая стоимость работ - более 13,5 миллионов рублей.
Сергей Мерцалов