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10:01, 10 ноября 2023 года

Микрозаймы стали интересовать орловцев меньше

За первое полугодие 2023 года заключено 2,5 тысячи договоров.

Фото из архива

Жители Орловской области стали реже брать микрозаймы. За первые шесть месяцев 2023 года орловцы заключили порядка 2,5 тысячи договоров с микрофинансовыми организациями, что на 12% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Сумма средств, которую заняли жители региона, выросла на 21%. Она составила 61 миллион рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Эксперты орловского отделения Банка России напоминают, что обращаться за микрозаймом целесообразно, когда деньги нужны быстро и на короткий срок. Микрозайм не стоит использовать, если не хватает денег на регулярные траты.


Сергей Силаев
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