Микрозаймы стали интересовать орловцев меньше

За первое полугодие 2023 года заключено 2,5 тысячи договоров.
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Жители Орловской области стали реже брать микрозаймы. За первые шесть месяцев 2023 года орловцы заключили порядка 2,5 тысячи договоров с микрофинансовыми организациями, что на 12% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года.
Сумма средств, которую заняли жители региона, выросла на 21%. Она составила 61 миллион рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Эксперты орловского отделения Банка России напоминают, что обращаться за микрозаймом целесообразно, когда деньги нужны быстро и на короткий срок. Микрозайм не стоит использовать, если не хватает денег на регулярные траты.